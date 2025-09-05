Xavi weicht Bayern-Frage aus

Xavi Simons (22) lässt offen, ob es im Sommer Verhandlungen mit dem FC Bayern gegeben hat. „Im Fußball gibt es immer Gespräche, aber ich möchte keine Namen nennen. Max gehörte zu jenen, die mich zu RB geholt haben, dafür werde ich ihm immer dankbar sein“, antwortet der Kreativspieler gegenüber der ‚Leipziger Volkszeitung‘ auf die Frage, ob die Münchner und Max Eberl an ihm dran gewesen seien.

Nach zähem Poker zog es Xavi schließlich für 65 Millionen Euro von RB Leipzig zu Tottenham Hotspur. „Das Wichtigste war, einen Ort zu finden, an dem ich mich weiterentwickeln und meinen Spielstil ausleben kann. Das ist so bei den Spurs. Meine ersten Eindrücke vom Verein sind großartig, ich habe die Energie und den Ehrgeiz gespürt, als ich den Fans vorgestellt worden bin“, erläutert der 28-fache niederländische Nationalspieler seinen Wechsel.