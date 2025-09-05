Menü Suche
Schalke: Drastische Maßnahme für Ba-Verkauf

von Dominik Sandler - Quelle: WAZ
Pape Meïssa Ba im Trikot von Schalke 04 @Maxppp

Um Pape Meïssa Ba loszuwerden, würde der FC Schalke 04 auf viel Geld verzichten. Die ‚WAZ‘ berichtet, dass die Knappen den 28-jährigen Stürmer nur ein halbes Jahr, nachdem er für 300.000 Euro aus Frankreich verpflichtet wurde, ablösefrei ziehen lassen wollen. Hintergrund ist der bis 2028 datierte Vertrag, bei dem Ba jährlich ein sechsstelliges Gehalt kassiert. Das soll eingespart werden.

Freuen dürfte das Widzew Lodz, das den Senegalesen am Donnerstag zum Medizincheck eingeladen hat und sogar bereit gewesen wäre, über eine Million für einen neuen Stürmer zu zahlen. Der polnische Erstligist bekommt den Angreifer voraussichtlich ablösefrei, Schalke wird ein am Ende doch recht teures Missverständnis immerhin schnell wieder los.

