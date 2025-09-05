Serie A
Milan gibt Bennacer ab
Mittelfeldspieler Ismaël Bennacer wird künftig außerhalb der Top5-Ligen sein Geld verdienen. Der 27-Jährige wechselt auf Leihbasis zu Dinamo Zagreb. Die Kroaten sichern sich eine Kaufoption.
GNK Dinamo @gnkdinamo – 01:09
S velikim zadovoljstvom objavljujemo da će alžirski reprezentativac i veznjak AC Milana Ismael Bennacer pojačati GNK Dinamo!Bei X ansehen
Dinamo i AC Milan postigli su dogovor o jednogodišnjoj posudbi s opcijom otkupa ugovora. Bennacer dolazi u Zagreb, gdje će obaviti liječničke preglede prije službenog potpisa ugovora. ✍️
Ismael Bennacer je etablirani veznjak s bogatim iskustvom igranja u jednoj od najjačih liga svijeta. U dresu Milana upisao je 137 nastupa u Serie A i europskim natjecanjima, a na Afrika Cup of Nations 2019. godine bio je proglašen najboljim igračem nakon čega iz Empolija prelazi u Milan. S AC Milanom osvojio je talijansko prvenstvo u sezoni 2021./2022. i igrao polufinale Lige prvaka nakon što su zahvaljujući njegovom pogotku Rossoneri izbacili Napoli u četvrtinifinalu. 🦁
Na posudbi u Marseilleu odigrao je pola sezone gdje je bio jedan od najboljih igrača francuskog prvenstva.
Njegov dolazak predstavlja veliko pojačanje za naš klub i značajan korak u jačanju momčadi za nadolazeće izazove.
Dobro nam došao Ismael! 💙
📸 IMAGO/STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL
Somit könnte Bennacer die Rossoneri 2026 nach insgesamt sieben Jahren endgültig verlassen. Der Algerier war 2019 für 17 Millionen Euro vom FC Empoli in die Domstadt gewechselt. Insgesamt absolvierte er 178 Pflichtspiele für Milan. Im vergangenen halben Jahr spielte er auf Leihbasis bei Olympique Marseille.
