Spannende Anfrage für Kehrer

Die AS Monaco hat im abgelaufenen Sommertransferfenster eine Anfrage für Thilo Kehrer erhalten. Laut Fabrizio Romano hat sich der AC Mailand nach dem 28-Jährigen erkundigt. Die Monegassen hätten das Interesse aber direkt im Keim erstickt.

Der Innenverteidiger war für das Team von Trainer Adi Hütter in der vergangenen Saison eine wichtige Stütze, in dieser Saison blieb er bislang dreimal über 90 Minuten auf der Bank. In der Nationalmannschaft hatte Julian Nagelsmann den flexiblen Defensivakteur im Final Four der Nations League im Juni noch nominiert, in der WM-Qualifikation ist Kehrer allerdings außen vor.