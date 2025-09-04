Menü Suche
Blitz-Abgang bei Dresden

von Lukas Weinstock - Quelle: Bild
David Kubatta verlässt Dynamo Dresden in Richtung Österreich. Laut der ‚Bild‘ wurde der Vertrag des 21-Jährigen beim Zweitligisten aufgelöst, sodass der Innenverteidiger zur WSG Tirol wechseln kann. Das Transferfenster in der Alpenrepublik schließt erst am morgigen Freitag.

Kubattas Vertrag in Dresden wäre im kommenden Sommer ausgelaufen. Der Linksfuß ist seit geraumer Zeit ein Abgangskandidat, weil er insbesondere nach der Verpflichtung von Julian Pauli (20/1. FC Köln) kaum Aussichten auf Spielzeit hat.

