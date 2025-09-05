Mitrovic findet neue Herausforderung

Aleksandar Mitrovic verlässt Al Hilal. Der katarische Erstligist Al Rayyan teilt mit, dass man den 30-jährigen Stürmer unter Vertrag genommen hat. Der Serbe wechselt ablösefrei zum Fünftplatzierten der katarischen Liga.

Vor zwei Jahren hatte Mitrovic den europäischen Fußball für 52 Millionen Euro in Richtung Saudi-Arabien verlassen. Bei Al Hilal legte er eine beachtliche Quote an den Tag, in 79 Pflichtspielen gelangen ihm 68 Treffer und 15 Vorlagen.