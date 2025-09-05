Menü Suche
Mitrovic findet neue Herausforderung

von Dominik Sandler - Quelle: alrayyansc.com
Alex Mitrovic im Einsatz für die serbische Nationalmannschaft @Maxppp

Aleksandar Mitrovic verlässt Al Hilal. Der katarische Erstligist Al Rayyan teilt mit, dass man den 30-jährigen Stürmer unter Vertrag genommen hat. Der Serbe wechselt ablösefrei zum Fünftplatzierten der katarischen Liga.

AlRayyanSC | نادي الريان
"ما ابطى بالسيل إلا كبره"

ميتروفيتش رياني❤️🖤🔥

#الريان | #AlRayyan
Vor zwei Jahren hatte Mitrovic den europäischen Fußball für 52 Millionen Euro in Richtung Saudi-Arabien verlassen. Bei Al Hilal legte er eine beachtliche Quote an den Tag, in 79 Pflichtspielen gelangen ihm 68 Treffer und 15 Vorlagen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
