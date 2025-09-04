Menü Suche
Lizenz-Entzug: Schalke vor schnellem Schnapper?

von Dominik Sandler - Quelle: Courier Mail
Leonard schließt die Augen @Maxppp

Der FC Schalke 04 könnte noch einmal auf dem Transfermarkt zuschlagen. Die australische Zeitung ‚Courier Mail‘ berichtet, dass ein erstes Angebot der Königsblauen für Innenverteidiger Dylan Leonard abgelehnt wurde. Da dessen Verein Western United allerdings voraussichtlich die Lizenz entzogen bekommt und vor der Insolvenz steht, könnte Leonard mit Verspätung ablösefrei nach Gelsenkirchen wechseln.

Noch laufen sowohl für die Lizenz als auch für die drohende Insolvenz Verfahren, die in den kommenden Tagen allerdings gerichtlich geklärt werden. Dann ist auch klar, wie es mit den Spielern des australischen Erstligisten weitergeht. Der 18-jährige Leonard war in der vergangenen Saison Stammkraft bei United und ist aktuell U19-Nationalspieler von Australien.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
