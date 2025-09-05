Aussortiert: Ezeh vor 96-Abflug

Hannover 96 forciert eine Trennung von Brooklyn Ezeh noch in diesem Sommer. Laut einem Bericht der ‚Bild‘ wurde der Linksverteidiger beim gestrigen 3:1-Testspielsieg gegen den Hamburger SV aufgrund fehlender Perspektive aussortiert. Der Zweitliga-Tabellenführer sei mittlerweile sogar bereit, den 24-Jährigen trotz eines Vertrags bis 2026 ablösefrei abzugeben.

Einen Abnehmer haben die Niedersachsen offenbar in der Schweiz gefunden. Der Boulevardzeitung zufolge hat der FC St. Gallen seine Bemühungen wieder intensiviert. Das Transferfenster in der Schweiz ist bis zum 9. September geöffnet. In der vergangenen Saison kam Ezeh nur in elf Zweitliga-Partien zum Einsatz, in der laufenden Spielzeit stand der gebürtige Hamburger noch nicht im Kader.