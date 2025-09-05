Überraschung um Wind?

Beim VfL Wolfsburg denkt man anscheinend darüber nach, den bis 2026 befristeten Kontrakt von Jonas Wind (26) auszudehnen. Das berichtet die gemeinsame Redaktion von ‚AZ/WAZ‘. Der Regionalzeitung gegenüber gibt VfL-Sportchef Peter Christiansen zu verstehen: „Wir werden zu gegebener Zeit mit Jonas und seinem Berater sprechen und die Situation gemeinsam bewerten. Im Fußball schließe ich nichts aus.“

Eine Verlängerung käme auf den ersten Blick durchaus überraschend, spielt Wind doch in der aktuellen Saison bislang gar keine Rolle in der Autostadt. Allerdings seien die Verantwortlichen weiterhin von den Qualitäten des dänischen Torjägers überzeugt, der vergangene Spielzeit 15 Scorerpunkte sammelte. Zudem wolle man einen ablösefreien Abgang im kommenden Jahr vermeiden.