Nizza bindet Cheftrainer Haise

von Julian Jasch - Quelle: ogcnice.com
Franck Haise ist ein schöner Mann @Maxppp

Franck Haise schwört dem OGC Nizza die Treue. Der Cheftrainer hat seinen ursprünglich bis 2027 datierten Kontrakt frühzeitig um zwei Jahre ausgedehnt. „Ich setze die Kontinuität meiner Ankunft beim Verein fort, mit dem Wunsch, den Verein auf den Grundlagen unserer Saison 24/25 aufzubauen und voranzubringen“, gibt der 54-Jährige zu Protokoll.

OGC Nice
Franck Haise, 𝟐𝟎𝟐𝟗 ✍️
Haise hatte den Job im vergangenen Jahr angetreten und Nizza in der Ligue 1 auf den vierten Tabellenplatz und somit in die Europa League geführt. In die neue Spielzeit startete man durchwachsen mit einem Sieg und zwei Niederlagen. „Angesichts dessen, was wir in den letzten Monaten gemeinsam erlebt und aufgebaut haben, betrachten wir dies als einen natürlichen Schritt“, glaubt Klubpräsident Fabrice Bocquet an eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit.

