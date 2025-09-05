Neuer Job für van Bommel in Aussicht

Der ehemalige Bundesliga-Spieler- und Trainer Mark van Bommel könnte in Kürze wieder ins Trainergeschäft einsteigen. Wie ‚De Telegraaf‘ berichtet, ist der 48-Jährige einer der Kandidaten für das Traineramt beim FC Twente Enschede. Dort war gestern Abend Joseph Oosting beurlaubt worden.

Van Bommel ist seit einem Jahr ohne Trainerjob. Nach seinem kurzen Engagement beim VfL Wolfsburg vor vier Jahren hatte er zwei Jahre lang Royal Antwerpen trainiert, ehe in Belgien am Ende der Saison 2023/24 Schluss war. Nun könnte er in seiner niederländischen Heimat einen Neuanfang wagen. Twente steht nach vier Partien auf Rang 14.