Menü Suche
Kommentar
Eredivisie

Neuer Job für van Bommel in Aussicht

von Dominik Sandler - Quelle: De Telegraaf
Mark van Bommel an der Seitenlinie @Maxppp

Der ehemalige Bundesliga-Spieler- und Trainer Mark van Bommel könnte in Kürze wieder ins Trainergeschäft einsteigen. Wie ‚De Telegraaf‘ berichtet, ist der 48-Jährige einer der Kandidaten für das Traineramt beim FC Twente Enschede. Dort war gestern Abend Joseph Oosting beurlaubt worden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Van Bommel ist seit einem Jahr ohne Trainerjob. Nach seinem kurzen Engagement beim VfL Wolfsburg vor vier Jahren hatte er zwei Jahre lang Royal Antwerpen trainiert, ehe in Belgien am Ende der Saison 2023/24 Schluss war. Nun könnte er in seiner niederländischen Heimat einen Neuanfang wagen. Twente steht nach vier Partien auf Rang 14.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Eredivisie
Twente
Mark van Bommel

Weitere Infos

Eredivisie Eredivisie
Twente Logo Twente Enschede
Mark van Bommel Mark van Bommel
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert