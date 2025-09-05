Fünf Millionen: Özcan vor BVB-Flucht?

Bei Borussia Dortmund kommt Salih Özcan seit längerem nicht zum Zug. Nur vier Einsatzminuten stehen für den 27-Jährigen in drei Saisonspielen zu Buche. Zudem wurde Özcan aus dem Champions League-Kader gestrichen.

Dem türkischen Nationalspieler könnte sich nun ein Ausweg bieten. Wie die ‚Bild‘ berichtet, darf der gebürtige Kölner den BVB bei einem Angebot von fünf Millionen Euro verlassen. Die Borussia steht einem Verkauf offen gegenüber, da man Özcans Jahresgehalt von fünf Millionen Euro gerne einsparen würde.

Auch der Spieler selbst kann sich einen Abgang gut vorstellen, Interesse soll es aus der Türkei geben. Dort ist das Transferfenster noch bis zum 12. September geöffnet. In Dortmund steht der Abräumer noch bis 2026 unter Vertrag, es wäre also die letzte Chance für den BVB, eine marktgerechte Ablöse zu erhalten.