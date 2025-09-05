Minusgeschäft: Schalke lässt Ba ziehen

Pape Meïssa Ba (28) kehrt dem Ruhrpott nach einem halben Jahr schon wieder den Rücken. Wie Schalke 04 offiziell mitteilt, wird der Mittelstürmer an den polnischen Erstligisten Widzew Lodz abgegeben. Dort unterschreibt Ba einen bis 2028 datierten Kontrakt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine Ablöse fließt trotz eines noch bis 2028 gültigen Vertrags dem Vernehmen nach nicht. Dafür spart der Zweitligist das sechsstellige Jahresgehalt des Senegalesen ein, der erst im Winter für 300.000 Euro von Grenoble Foot verpflichtet wurde. „Pape wusste, dass er es bei uns in dieser Saison schwer hat, auf die von ihm erhoffte Spielzeit zu kommen. Nach sehr offenen Gesprächen über seine Perspektive haben wir gemeinsam nach einer Lösung gesucht und sie nun gefunden. Für seinen weiteren Weg wünschen wir Pape privat und sportlich alles Gute und danken ihm für seine Zeit auf Schalke“, erklärt Youri Mulder, Direktor Profifußball.