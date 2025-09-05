Menü Suche
Kommentar
Offiziell 2. Bundesliga

Minusgeschäft: Schalke lässt Ba ziehen

von Julian Jasch - Quelle: schalke04.de
1 min.
Im Testspiel gegen Wehen Wiesbaden: Pape Ba @Maxppp

Pape Meïssa Ba (28) kehrt dem Ruhrpott nach einem halben Jahr schon wieder den Rücken. Wie Schalke 04 offiziell mitteilt, wird der Mittelstürmer an den polnischen Erstligisten Widzew Lodz abgegeben. Dort unterschreibt Ba einen bis 2028 datierten Kontrakt.

Unter der Anzeige geht's weiter
FC Schalke 04
Transfer nach Polen: Pape Meïssa Ba schließt sich mit sofortiger Wirkung dem Erstligisten Widzew Lodz an 🔄

Alles Gute und viel Erfolg, Pape!
Bei X ansehen

Eine Ablöse fließt trotz eines noch bis 2028 gültigen Vertrags dem Vernehmen nach nicht. Dafür spart der Zweitligist das sechsstellige Jahresgehalt des Senegalesen ein, der erst im Winter für 300.000 Euro von Grenoble Foot verpflichtet wurde. „Pape wusste, dass er es bei uns in dieser Saison schwer hat, auf die von ihm erhoffte Spielzeit zu kommen. Nach sehr offenen Gesprächen über seine Perspektive haben wir gemeinsam nach einer Lösung gesucht und sie nun gefunden. Für seinen weiteren Weg wünschen wir Pape privat und sportlich alles Gute und danken ihm für seine Zeit auf Schalke“, erklärt Youri Mulder, Direktor Profifußball.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Ekstraklasa
Schalke 04
Widzew
Pape Meïssa Ba

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Ekstraklasa Ekstraklasa
Schalke 04 Logo FC Schalke 04
Widzew Logo KS Widzew Lódz
Pape Meïssa Ba Pape Meïssa Ba
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert