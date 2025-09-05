Menü Suche
LASK leiht Ex-Stuttgarter Kalajdzic

von Aaron Schlütter - Quelle: lask.at
Kalajdzic zeigt den Fans die Nummer von Diogo Jota @Maxppp

Weil er bei den Wolverhampton Wanderes kaum Aussicht auf Spielzeit hat, wechselt Mittelstürmer Sasa Kalajdzic per Leihe zum LASK. „Für mich ist wichtig, Spielpraxis zu bekommen, Wolverhampton hat mich dabei sehr unterstützt“, freut sich der 28-jährige Österreicher.

LASK
Es ist vollbracht: Saša Kalajdžić geht ab sofort für unsere Athletiker auf Torejagd
Der Zwei-Meter-Hüne war 2022 für 18 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zu den Wolves gewechselt, wo er sich auch aufgrund von zwei Kreuzbandrissen nicht durchsetzen konnte. Insgesamt kam er in England auf lediglich 16 Einsätze, in denen er drei Tore und eine Vorlage beisteuerte.

