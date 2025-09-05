Pickford-Zukunft für immer besiegelt?

Steht Jordan Pickford (31) in seiner Karriere ausschließlich noch für den FC Everton auf Vereinsebene zwischen den Pfosten? Nach Informationen der ‚Times‘ könnte das neue angestrebte Vertragswerk, das mit einer Gehaltssteigerung einhergehen würde, den Keeper bis zum Ende seiner Laufbahn an den Premier League-Klub binden.

Der 76-fache englische Nationalspieler war 2017 für 28,5 Millionen Euro vom AFC Sunderland zu den Toffees gekommen. Seitdem kam Pickford 332 Mal für Everton zum Einsatz, 90 Mal hielt er den Kasten sauber.