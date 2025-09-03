Menü Suche
Offiziell 2. Bundesliga

Fortuna gibt Jastrzembski ab

von Georg Kreul - Quelle: sksturm.at
1 min.
Dennis Jastrzembski beim Fortuna-Fotoshooting @Maxppp

Dennis Jastrzembski verlässt Fortuna Düsseldorf nach zwei Jahren. Wie der Zweitligist mitteilt, wechselt der 25-jährige Linksaußen zu Sturm Graz. Eine Ablöse wird nach Mitteilung von Graz nicht fällig. Bei den Österreichern ist Jastrzembski als erfahrene Kraft für die zweite Mannschaft eingeplant. Für Düsseldorf bestritt der Linksfuß insgesamt 24 Pflichtspiele (zwei Treffer).

Fortuna Düsseldorf
Jetzt ist es fix ✔️
Dennis Jastrzembski verlässt die Fortuna und wechselt zu @SKSturm 🤝
Danke Dennis und alles Gute 🍀🙏

#f95 | 🔴⚪️
Fortuna Düsseldorf
ℹ️ Und noch eine Info am #DeadlineDay 👀
👉 Dennis #Jastrzembski befindet sich in aussichtsreichen Gesprächen mit einem anderen Club aus einem Land, in dem das Transferfenster noch über den heutigen Tag hinaus geöffnet ist.

#f95 | 🔴⚪️
Geschäftsführer Sport Michael Parensen betont: „Mit Dennis Jastrzembski kommt ein Stürmer nach Graz, der unsere extrem jungen Spieler bei Sturm II führen kann und der mit seiner Erfahrung vorangehen wird. Dennis will unbedingt spielen, kann sich mit dieser Aufgabe bei Sturm II voll identifizieren und soll mit seiner Qualität und Professionalität als Vorbild dienen.“

