Fortuna gibt Jastrzembski ab

Dennis Jastrzembski verlässt Fortuna Düsseldorf nach zwei Jahren. Wie der Zweitligist mitteilt, wechselt der 25-jährige Linksaußen zu Sturm Graz. Eine Ablöse wird nach Mitteilung von Graz nicht fällig. Bei den Österreichern ist Jastrzembski als erfahrene Kraft für die zweite Mannschaft eingeplant. Für Düsseldorf bestritt der Linksfuß insgesamt 24 Pflichtspiele (zwei Treffer).

Unter der Anzeige geht's weiter

Geschäftsführer Sport Michael Parensen betont: „Mit Dennis Jastrzembski kommt ein Stürmer nach Graz, der unsere extrem jungen Spieler bei Sturm II führen kann und der mit seiner Erfahrung vorangehen wird. Dennis will unbedingt spielen, kann sich mit dieser Aufgabe bei Sturm II voll identifizieren und soll mit seiner Qualität und Professionalität als Vorbild dienen.“