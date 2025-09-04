Schnäppchen-Alarm: Vieira sogar gratis zum HSV?

Insbesondere über den Transfer von Fabio Vieira freuten sich die Fans vom Hamburger SV am Deadline Day besonders. Der Mittelfeldspieler soll der lahmenden Offensive der Rothosen neuen Schwung verleihen. Zumindest die temporären Dienste des 25-Jährigen bekommen die Rothosen im Optimalfall sogar gratis zur Verfügung gestellt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie die ‚Bild‘ berichtet, wird der Portugiese mit steigender Spielzeit immer günstiger. Entwickelt sich Vieira im Volkspark zur absoluten Stammkraft muss der HSV sogar gar keine Leihgebühr an den FC Arsenal überweisen. Lediglich die kolportierte Kaufoption fällt mit 20 Millionen Euro für die Hanseaten verhältnismäßig üppig aus.

Alle guten Dinge sind drei

Auch bei Innenverteidiger Luka Vuskovic, der von Tottenham Hotspur kam, wird lediglich eine Mini-Leihgebühr von knapp unter einer Million Euro fällig. Im Gegensatz zu Vieira verfügt man bei dem 18-Jährigen allerdings nicht über eine Kaufoption.

Unter der Anzeige geht's weiter

Albert Sambi Lokonga (25) konnte der HSV sogar dauerhaft an Land ziehen. Der Mittelfeldspieler kam ebenfalls von den Gunners und kostete lediglich schlappe 300.000 Euro Ablöse plus etwaige Bonuszahlungen.

Insgesamt ist der Klub bei den Ausgaben in der Transferperiode deutlich unter den internen Kalkulationen geblieben. Die finanziellen Möglichkeiten haben die Verantwortlichen um Sportvorstand Stefan Kuntz dem Boulevardblatt zufolge nicht ausgereizt, weshalb man sogar mit einem kleinen Polster aus der Transferphase geht.