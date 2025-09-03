Laporte-Entscheidung besiegelt

Der baskische Klub Athletic Bilbao muss in der Hinrunde ohne Aymeric Laporte auskommen. Der spanische Erstligist teilt offiziell mit, dass die FIFA den Antrag zur Registrierung des 31-Jährigen abgelehnt hat. Da dessen Klub Al Nassr am Deadline Day die Unterlagen zu spät eingereicht hatte, scheitert der Transfer auf der Zielgeraden.

Somit bleibt Laporte eine Rückkehr zu seinem Jugendklub zunächst verwehrt. Bilbao macht in der Mitteilung außerdem klar, dass die unterzeichneten Verträge ihre Gültigkeit verlieren. Der spanische Verband hatte sich auf die Seite der Basken gestellt und den Antrag zur nachträglichen Registrierung eingereicht, hatte dabei aber keinen Erfolg. Laporte bleibt zunächst in Saudi-Arabien.