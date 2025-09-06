Barça holt Thiago zurück

Thiago Alcántara kehrt zum FC Barcelona zurück. Wie unter anderem ‚Cadena SER‘ und die ‚Sport‘ berichten, wird sich der 34-Jährige dem Trainerstab von Chefcoach Hansi Flick anschließen. Schon im vergangenen Sommer hospitierte Thiago für einen Monat bei Barça, nun soll es zu einer längerfristigen Zusammenarbeit kommen.

Im Trikot der Katalanen hatte der ehemalige Mittelfeldspieler in der Jugend gespielt und seine ersten Schritte als Profi gemacht. Es folgten Stationen beim FC Bayern und FC Liverpool. Im Anschluss an die Saison 2023/24 beendete der häufig von Verletzungen geplagte Thiago seine aktive Laufbahn.