Leipzig bleibt auf Star sitzen

RB Leipzig findet weiterhin keinen Abnehmer für Mittelfeldspieler Amadou Haidara. Das liegt laut einem Bericht der ‚Bild‘ in erster Linie an einer Innenbandverletzung im Knie, die sich der Malier im Mai zugezogen hatte. An den Folgen seiner Blessur laboriere der 27-Jährige nach wie vor.

Unter der Anzeige geht's weiter

In den europäischen Topligen hat das Transferfenster seit Montag geschlossen. Aber auch aus anderen Ländern wie der Türkei oder Saudi-Arabien, wo die Wechselfrist noch nicht abgelaufen ist, liegen Haidara laut der ‚Bild‘ keine konkreten Anfragen vor. „Wenn etwas reinkommt, sind wir weiterhin gesprächsbereit und lösungsorientiert“, sagt Geschäftsführer Marcel Schäfer. Haidaras Vertrag bei den Leipzigern ist noch bis 2026 datiert.