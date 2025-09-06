Sorgen um drei Barça-Stars

Der FC Barcelona muss vorerst auf Mittelfeldspieler Gavi verzichten. Laut einem Bericht der ‚as‘ fällt der 21-Jährige aufgrund von Knieproblemen für die kommenden Partien aus. Wann genau der Spanier wieder einsatzbereit ist, stehe noch nicht fest. Hauptziel sei die Rückkehr spätestens zum Champions League-Spiel gegen Paris St. Germain am 1. Oktober (21 Uhr).

Neben Gavi muss auch Alejandro Baldé (21) wochenlang aussetzen. Der Linksverteidiger laboriert an einer Oberschenkelverletzung und soll ebenfalls beim Duell gegen PSG wieder zur Verfügung stehen. Zum Lazarett dazugestoßen ist Frenkie de Jong (28), der das Trainingslager der niederländischen Nationalmannschaft wegen Beschwerden im Gesäßmuskel verlassen hat. Der Mittelfeldstratege wird sich bis Montag weiteren Tests unterziehen.