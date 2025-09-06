Menü Suche
Kommentar
La Liga

Sorgen um drei Barça-Stars

von Fabian Ley - Quelle: as
1 min.
Gavi trägt die Kapitänsbinde und guckt komisch @Maxppp

Der FC Barcelona muss vorerst auf Mittelfeldspieler Gavi verzichten. Laut einem Bericht der ‚as‘ fällt der 21-Jährige aufgrund von Knieproblemen für die kommenden Partien aus. Wann genau der Spanier wieder einsatzbereit ist, stehe noch nicht fest. Hauptziel sei die Rückkehr spätestens zum Champions League-Spiel gegen Paris St. Germain am 1. Oktober (21 Uhr).

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben Gavi muss auch Alejandro Baldé (21) wochenlang aussetzen. Der Linksverteidiger laboriert an einer Oberschenkelverletzung und soll ebenfalls beim Duell gegen PSG wieder zur Verfügung stehen. Zum Lazarett dazugestoßen ist Frenkie de Jong (28), der das Trainingslager der niederländischen Nationalmannschaft wegen Beschwerden im Gesäßmuskel verlassen hat. Der Mittelfeldstratege wird sich bis Montag weiteren Tests unterziehen.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Barcelona
Gavi
Alejandro Baldé
Frenkie de Jong

Weitere Infos

La Liga La Liga
Barcelona Logo FC Barcelona
Gavi Gavi
Alejandro Baldé Alejandro Baldé
Frenkie de Jong Frenkie de Jong
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert