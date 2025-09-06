Menü Suche
50-Millionen-Flop: United segnet Onana-Abflug ab

Mit großen Erwartungen war André Onana 2023 zu Manchester United gekommen. Nun wird das 50 Millionen Euro teure Missverständnis womöglich wieder beendet.

Trabzonspor drückt im Werben um André Onana trotz dessen Formkrise aufs Gaspedal. Laut Fabrizio Romano wurde sich mit Manchester United sogar schon auf eine Leihe des Torhüters verständigt. Nun hat der Kameruner selbst bis zum 12. September Zeit, sich für oder gegen einen Wechsel zu entscheiden – dann schließt das Transferfenster in der Türkei.

Onana war vor zwei Jahren für 50 Millionen Euro von Inter Mailand nach Manchester gewechselt, patzt dort aber regelmäßig und hat seinen Platz zwischen den Pfosten mittlerweile verloren.

In der laufenden Saison stand der 29-Jährige lediglich bei der Blamage im Ligapokal gegen Grimsby Town (13:14 n.E.) im Tor. Da mit Senne Lammens (23/Royal Antwerpen) für 21 Millionen Euro ein neuer Schlussmann verpflichtet wurde, soll Onana die Red Devils nun verlassen.

