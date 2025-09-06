Bournemouth tütet wichtige Verlängerung ein

Der AFC Bournemouth hat einen wichtigen Leistungsträger mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet. Außenbahnspieler Marcus Tavernier verlängert seinen ursprünglich 2028 auslaufenden Vertrag zu verbesserten Bezügen um ein Jahr. „Ich bin sehr dankbar für alles, was Bournemouth mir in den vergangenen Jahren gegeben hat“, sagt der Engländer über seine Unterschrift.

Tavernier, der 2022 für rund zwölf Millionen Euro vom FC Middlesbrough kam, ist unter Trainer Andoni Iraola absolut gesetzt. Beim 1:0 am zweiten Spieltag gegen die Wolverhampton Wanderers erzielte der frühere U-Nationalspieler seinen bislang einzigen Saisontreffer.