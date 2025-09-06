Menü Suche
Kommentar
Offiziell Premier League

Bournemouth tütet wichtige Verlängerung ein

von Tobias Feldhoff
1 min.
Marcus Tavernier freut sich sichtlich @Maxppp

Der AFC Bournemouth hat einen wichtigen Leistungsträger mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet. Außenbahnspieler Marcus Tavernier verlängert seinen ursprünglich 2028 auslaufenden Vertrag zu verbesserten Bezügen um ein Jahr. „Ich bin sehr dankbar für alles, was Bournemouth mir in den vergangenen Jahren gegeben hat“, sagt der Engländer über seine Unterschrift.

Unter der Anzeige geht's weiter
AFC Bournemouth 🍒
This one hits different ⚾️

We're delighted to announce that @_MarcusTavv has extended his contract until 2029 ✍️
Bei X ansehen

Tavernier, der 2022 für rund zwölf Millionen Euro vom FC Middlesbrough kam, ist unter Trainer Andoni Iraola absolut gesetzt. Beim 1:0 am zweiten Spieltag gegen die Wolverhampton Wanderers erzielte der frühere U-Nationalspieler seinen bislang einzigen Saisontreffer.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Bournemouth
Marcus Tavernier

Weitere Infos

Premier League Premier League
Bournemouth Logo AFC Bournemouth
Marcus Tavernier Marcus Tavernier
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert