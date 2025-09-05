Last Minute: Wie Vieira beim HSV landete

Fábio Vieira hat über seinen Transfer zum Hamburger SV am Deadline Day gesprochen, der erst am vergangenen Sonntag so richtig in die Wege geleitet wurde. Gegenüber dem ‚Hamburger Abendblatt‘ sagt der vom FC Arsenal ausgeliehene Mittelfeldspieler: „Es ging alles sehr schnell. Der Sportdirektor und der Trainer haben mich in den ersten Gesprächen überzeugt, hierherzukommen. Sie haben mir alles über den Klub, seine Fans, die Bedingungen vor Ort und das Umfeld erzählt.“

Bis kurz vor Transferschluss am Montag um 20 Uhr war noch nicht klar, bei welchem Klub oder in welchem Land es für den Linksfuß weitergeht. „Es ist eine schwierige Situation für jeden Spieler, der in diese Situation kommt“, sagt der 25-Jährige weiter, „natürlich war diese Phase hart für mich, aber ich habe viel Unterstützung von meiner Familie erhalten. Am Ende ist alles aufgegangen.“

Dass Vieira jetzt beim HSV gelandet ist, freut den Spielmacher: „Ich glaube, es ist eine große Chance für mich, meinen Fußball zu zeigen und wieder auf das Top-Niveau zu kommen.“ Auf der Vereinshomepage der Rothosen ergänzt er: „Ich habe einen ersten guten Eindruck vom Team gewonnen. Die Jungs sind super. Nun müssen wir uns bestmöglich einspielen, um in jedem Spiel eine Chance haben zu können.“