Wolfsburg wochenlang ohne Jenz

Der VfL Wolfsburg muss vorerst auf Innenverteidiger Moritz Jenz (26) verzichten. Wie der Klub offiziell mitteilt, hat sich der Abwehrspieler beim Auswärtsspiel in Bremen (1:2) eine schwerwiegende Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen und fällt bis auf Weiteres aus. Laut dem ‚kicker‘ handelt es sich um einen Muskelbündelriss, es drohe ein Ausfall bis Weihnachten.

Die Blessur trifft die Wölfe in einer ohnehin schwierigen Phase. Der VfL, der sich kürzlich von Trainer Paul Simonis trennte, steckt tief in der Krise und steht auf Tabellenplatz 14. Jenz ist einer der konstantesten Wolfsburger der bisherigen Saison und bestritt die ersten sieben Ligaspiele über die volle Distanz.