Nach verrücktem D-Day: Villas Plan mit Martínez

Bei Aston Villa versucht man, möglichst geräuschlos wieder in den Alltag überzugehen. Nach Informationen von ‚The Athletic‘ soll Emiliano Martínez (33) in der kommenden Woche wieder am Mannschaftstraining teilnehmen und dann voraussichtlich auch wieder den Status als Nummer eins erhalten.

Beim auf sämtlichen Ebenen enttäuschenden 0:3 gegen Crystal Palace am vergangenen Sonntag hatte Ersatzmann Marco Bizot (34) das Tor gehütet. Der Hintergrund: Der abwanderungswillige Martínez sollte seinen Wechsel zu Manchester United vorantreiben.

Martínez kehrt enttäuscht zurück

Allerdings entschieden sich die Red Devils mit Blick auf die Perspektive in letzter Sekunde für den rund zehn Jahre jüngeren Senne Lammens (23), sodass Martínez unverrichteter Dinge nach Birmingham zurückkehrte.

„Das hilft uns gar nicht“, wetterte Villa-Coach Unai Emery nach der Pleite gegen Palace. Nun müssen die Parteien in einer sportlich äußerst prekären Situation also wieder zusammenfinden.