115 Millionen für Tottenham

Bei Tottenham Hotspur darf man sich in den kommenden Wochen über einen warmen Geldregen freuen. Nach Informationen von ‚The Telegraph‘ werden der Lewis Family Trust und Enic umgerechnet rund 115 Millionen Euro in den Klub pumpen. Dies sei das Erbe des am Donnerstag überraschend zurückgetretenen Klubchefs Daniel Levy, der 25 Jahre lang die Geschicke bei den Spurs geleitet hatte und diesen Deal kürzlich unter Dach und Fach brachte.

Fließen soll das Geld vor allem in den sportlichen Bereich, um die Wettbewerbsfähigkeit auf höchstem Niveau zu gewährleisten. Schon im Sommer pumpten die Londoner rund 210 Millionen Euro in Transfers, nahmen im Gegenzug aber nur 40 Millionen durch Verkäufe wieder ein.