Willian findet neuen Klub

von Tobias Feldhoff
Willian im Trikot des FC Fulham @Maxppp

Der brasilianische Offensivkünstler Willian kehrt in seine Heimat zurück. Grêmio gibt die Verpflichtung des inzwischen 37-Jährigen offiziell bekannt. Beim Traditionsklub aus Porto Alegre unterzeichnet Willian einen bis Ende 2026 datierten Vertrag.

Grêmio FBPA
WILLIAN É GRÊMIO! 🇪🇪 Com carreira vitoriosa na Europa, o meia-atacante soma passagens por Shakhtar Donetsk, Chelsea e Arsenal. Duas vezes campeão da Premier League, traz no currículo uma Liga Europa e uma Copa América. Agora, assina com o Imortal até o fim de 2026! Boa sorte!

Willian, der in seiner Karriere unter anderem für den FC Chelsea und den FC Arsenal auflief, ist seit Juli vereinslos, nachdem sein Kontrakt beim FC Fulham ausgelaufen war.

