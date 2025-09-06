Willian findet neuen Klub

Der brasilianische Offensivkünstler Willian kehrt in seine Heimat zurück. Grêmio gibt die Verpflichtung des inzwischen 37-Jährigen offiziell bekannt. Beim Traditionsklub aus Porto Alegre unterzeichnet Willian einen bis Ende 2026 datierten Vertrag.

Willian, der in seiner Karriere unter anderem für den FC Chelsea und den FC Arsenal auflief, ist seit Juli vereinslos, nachdem sein Kontrakt beim FC Fulham ausgelaufen war.