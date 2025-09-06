Serie A
Willian findet neuen Klub
Der brasilianische Offensivkünstler Willian kehrt in seine Heimat zurück. Grêmio gibt die Verpflichtung des inzwischen 37-Jährigen offiziell bekannt. Beim Traditionsklub aus Porto Alegre unterzeichnet Willian einen bis Ende 2026 datierten Vertrag.
Grêmio FBPA @Gremio – 05/09
WILLIAN É GRÊMIO! 🇪🇪 Com carreira vitoriosa na Europa, o meia-atacante soma passagens por Shakhtar Donetsk, Chelsea e Arsenal. Duas vezes campeão da Premier League, traz no currículo uma Liga Europa e uma Copa América. Agora, assina com o Imortal até o fim de 2026! Boa sorte!Bei X ansehen
Willian, der in seiner Karriere unter anderem für den FC Chelsea und den FC Arsenal auflief, ist seit Juli vereinslos, nachdem sein Kontrakt beim FC Fulham ausgelaufen war.
