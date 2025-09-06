Menü Suche
Fünf Kandidaten: Barças verzweifelte Verteidiger-Suche

Hansi Flick ist verstimmt, dass der FC Barcelona in diesem Sommer Iñigo Martínez ablösefrei zu Al Nassr ziehen ließ. Die unmissverständliche Forderung: Ein linksfüßiger Innenverteidiger muss her.

von Tobias Feldhoff - Quelle: Mundo Deportivo | as
Marc Guéhi hebt den Community Shield hoch @Maxppp

Seinen großen Wunsch bekam Hansi Flick in diesem Sommer nicht erfüllt. Gerne hätte der deutsche Coach entweder Iñigo Martínez (34) gehalten – oder aber einen neuen zentralen Abwehrmann mit starkem linken Fuß respektive einen Spezialisten für die linke Innenverteidiger-Position in den Reihen des FC Barcelona begrüßt.

Versäumtes soll nun möglichst schon im Winter nachgeholt werden. Die ‚Mundo Deportivo‘ nennt fünf Kandidaten, die rund um das Camp Nou heiß diskutiert werden: Die Linksfüße Murillo (23/Nottingham Forest), Gonçalo Inácio (24/Sporting Lissabon), Lucas Beraldo (21/Paris St. Germain) und Luis Benedetti (19/Palmeiras) sowie Rechtsfuß Marc Guéhi (25/Crystal Palace), der aber vor allem als linker Innenverteidiger aufläuft und seinen etwas schwächeren Fuß gut einzusetzen weiß.

Momentan muss Flick aus Pau Cubarsí (18), Ronald Araujo (26), Eric García (24) und Andreas Christensen (29) wählen, die allesamt keine Meister des Spielaufbaus sind, insbesondere nicht von der halblinken Position aus. Gut denkbar, dass Flick seinen Willen im Januar mit einem halben Jahr Verspätung bekommt.

