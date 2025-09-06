Menü Suche
DFB: Entwarnung bei Gnabry

von Tobias Feldhoff
Serge Gnabry steht Bundestrainer Julian Nagelsmann beim zweiten WM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland am morgigen Sonntag (20:45 Uhr) zur Verfügung. Die beim 0:2 gegen die Slowakei erlittene Armverletzung verhindert einen Einsatz nicht, teilt der DFB der ‚dpa‘ mit.

Gnabry hatte die Blessur in der ersten Hälfte erlitten, zu Beginn der zweiten Halbzeit kam er mit einer Armmanschette aus der Kabine. Nach etwas mehr als einer Stunde verließ Gnabry schließlich für Karim Adeyemi den Platz.

