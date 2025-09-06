Werder kündigt Pieper-Gespräche an

Den im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag von Amos Pieper (27) würden die Verantwortlichen des SV Werder Bremen durchaus gerne verlängern. „Grundsätzlich können wir uns vorstellen, auch über 2026 hinaus mit ihm weiterzuarbeiten. Dazu werden wir mit ihm und seiner Agentur sprechen“, erklärt Leiter Profifußball Peter Niemeyer gegenüber der ‚DeichStube‘.

Innenverteidiger Pieper, der derzeit aufgrund einer Hüft-Operation fehlt, konnte sich in der vergangenen Rückrunde einen Stammplatz erspielen und so Argumente für eine Verlängerung sammeln. Diese ist dem Bericht zufolge „keinesfalls aber bereits sicher“. Über die bislang ausstehenden Gespräche sagte Pieper Mitte Juli: „Leider hat mit mir noch niemand gesprochen – aber das ist eben so.“