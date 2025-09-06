Menü Suche
Neue Option für Leipzig-Flirt Simic

von Tobias Feldhoff - Quelle: Calciomercato.com
Jan-Carlo Simic im Zweikampf mit Maximilian Moerstedt @Maxppp

Lazio Rom streckt die Fühler nach Innenverteidiger Jan-Carlo Simic (20) vom RSC Anderlecht aus. Im Januar soll laut ‚Calciomercato.com‘ das Versäumnis nachgeholt werden, keinen neuen Abwehrmann verpflichtet zu haben. Dies sei der ausdrückliche Wunsch von Cheftrainer Maurizio Sarri.

Nach Simic hatte in der abgelaufenen Transferperiode unter anderem auch RB Leipzig die Fühler ausgestreckt. Wirklich konkret wurde das Interesse allerdings nicht. An Anderlecht ist der in Deutschland geborene und beim VfB Stuttgart ausgebildete Simic noch bis 2029 vertraglich gebunden.

