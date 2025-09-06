Neue Option für Leipzig-Flirt Simic

Lazio Rom streckt die Fühler nach Innenverteidiger Jan-Carlo Simic (20) vom RSC Anderlecht aus. Im Januar soll laut ‚Calciomercato.com‘ das Versäumnis nachgeholt werden, keinen neuen Abwehrmann verpflichtet zu haben. Dies sei der ausdrückliche Wunsch von Cheftrainer Maurizio Sarri.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach Simic hatte in der abgelaufenen Transferperiode unter anderem auch RB Leipzig die Fühler ausgestreckt. Wirklich konkret wurde das Interesse allerdings nicht. An Anderlecht ist der in Deutschland geborene und beim VfB Stuttgart ausgebildete Simic noch bis 2029 vertraglich gebunden.