Millionen-Ablöse: Leipzig an Abwehrtalent Simic dran

RB Leipzig hat die Transferaktivitäten für diesen Sommer noch nicht eingestellt. Die Sachsen haben einen Innenverteidiger ins Visier genommen.

von Dominik Sandler - Quelle: La Dernière Heure
Jan-Carlo Simic im Zweikampf mit Maximilian Moerstedt @Maxppp

Lukas Klostermann (29) ist verletzt und ohnehin außen vor, auch Lutsharel Geertruida (25) hat bei RB Leipzig keine Perspektive mehr. Folglich stehen nominell in Castello Lukeba (22), El Chadaille Bitshiabu (20) und Willi Orbán (32) nur noch drei Innenverteidiger im Kader der Sachsen.

Zu wenig, weshalb ein Youngster Abhilfe schaffen könnte. Der belgischen Boulevardzeitung ‚La Dernière Heure‘ zufolge hat RB den 20-jährigen Jan-Carlo Simic ins Auge gefasst. Der Abwehrspieler wurde in Deutschland geboren und spielte zwischen 2018 und 2022 beim VfB Stuttgart, ehe der AC Mailand eine Million Euro hinblätterte.

J. Šimić Verteidiger - 20 Jahre Logo RSC Anderlecht RSC Anderlecht Serbien Serbien Jan-Carlo Šimić
Tore 0
Gespielte Spiele 3

Seit einem Jahr ist Simic beim RSC Anderlecht und konnte sich beim belgischen Top-Klub einen Stammplatz erkämpfen. Laut der Tageszeitung erhofft sich Anderlecht eine Ablöse von acht Millionen Euro. Auch Lazio Rom will Simic unbedingt verpflichten, kann die nötige Summe derzeit allerdings nicht aufbringen.

Ein Vorteil für RB, das die Lücke im Abwehrzentrum mit dem Talent füllen könnte. Der Vertrag des serbischen Nationalspielers läuft noch langfristig bis 2029.

