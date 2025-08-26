Millionen-Ablöse: Leipzig an Abwehrtalent Simic dran

Lukas Klostermann (29) ist verletzt und ohnehin außen vor, auch Lutsharel Geertruida (25) hat bei RB Leipzig keine Perspektive mehr. Folglich stehen nominell in Castello Lukeba (22), El Chadaille Bitshiabu (20) und Willi Orbán (32) nur noch drei Innenverteidiger im Kader der Sachsen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zu wenig, weshalb ein Youngster Abhilfe schaffen könnte. Der belgischen Boulevardzeitung ‚La Dernière Heure‘ zufolge hat RB den 20-jährigen Jan-Carlo Simic ins Auge gefasst. Der Abwehrspieler wurde in Deutschland geboren und spielte zwischen 2018 und 2022 beim VfB Stuttgart, ehe der AC Mailand eine Million Euro hinblätterte.

Seit einem Jahr ist Simic beim RSC Anderlecht und konnte sich beim belgischen Top-Klub einen Stammplatz erkämpfen. Laut der Tageszeitung erhofft sich Anderlecht eine Ablöse von acht Millionen Euro. Auch Lazio Rom will Simic unbedingt verpflichten, kann die nötige Summe derzeit allerdings nicht aufbringen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein Vorteil für RB, das die Lücke im Abwehrzentrum mit dem Talent füllen könnte. Der Vertrag des serbischen Nationalspielers läuft noch langfristig bis 2029.