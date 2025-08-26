Menü Suche
Leipzig: Gerüchte um Geertruida-Abflug

Lutsharel Geertruida im RB-Training @Maxppp

Lutsharel Geertruida (25) könnte RB Leipzig auf den letzten Transfermetern noch den Rücken kehren. Laut ‚The Athletic‘ ist der Rechtsverteidiger ein Thema bei Nottingham Forest. Allerdings sei Geertruida nur Plan B, sollte Nahuel Molina (27/Atlético Madrid) nicht zu bekommen sein.

Geertruida, erst vor einem Jahr für 20 Millionen Euro von Feyenoord Rotterdam nach Leipzig gekommen, steht bei RB noch bis 2029 unter Vertrag. An den ersten beiden Spieltagen der neuen Saison kam der Niederländer nicht zum Einsatz.

Alle Kommentare anzeigen (8)
