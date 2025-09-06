Ärger mit PSG: Doué & Dembélé reisen ab

Désiré Doué (20) und Ousmane Dembélé (28) werden beim zweiten WM-Qualifikationsspiel von Frankreich am Dienstag (20:45 Uhr) gegen Island nicht mit dabei sein. Wie die ‚L’Équipe‘ und ‚Le Parisien‘ berichten, verlassen die beiden Offensivstars das Nationalteam, nachdem sie sich beim gestrigen 2:0-Sieg über die Ukraine verletzt hatten. Während es sich bei Doué, der einen Schlag auf die Wade bekam, wohl nur um eine Vorsichtsmaßnahme handelt, droht Dembélé ein längerer Ausfall.

Das sorgt in der französischen Hauptstadt für großen Ärger, hatte Paris St. Germain dem Verband doch zuvor davon abgeraten, den nach Meinung des Klubs am Oberschenkel angeschlagenen Dembélé einzusetzen. Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps wollte davon im Anschluss an die Partie aber nichts wissen: „Wenn er nicht fit gewesen wäre, hätte ich ihn nicht spielen lassen.“