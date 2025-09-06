Alonsos Plan B | Raphinhas Rassismus-Andeutung

Alonso denkt um

Xabi Alonso bereitet seinen „Plan B“ vor, um Real Madrids intensiven Spielplan bis zum Clasico am 26. Oktober zu bewältigen. Dies berichtet die spanische Presse übereinstimmend. Nachdem er zunächst auf einen Kern von etwa 15 Spielern setzen wollte, plant er nun eine größere Rotation mit Sielern wie Dani Ceballos, Fran García, David Alaba, Gonzalo Garcia, Raúl Asencio und sogar Rodrygo.

Unter der Anzeige geht's weiter

Angesichts von zwölf Spielen in nur 44 Tagen ist es aus Alonsos Sicht unerlässlich, seine Leistungsträger zumindest zeitweise zu schonen. Auch die Ausfälle von Jude Bellingham, Endrick, Eduardo Camavinga und Ferland Mendy dürften einen größeren Einfluss auf das Umdenken des ehemaligen Bayer-Coaches nehmen.

Raphinha deutet Rassismus an

Raphinha ordnet einen Vorfall im Disneyland Paris ganz offensichtlich als rassistisch ein und erhebt verdeckte Vorwürfe gegen Mitarbeiter des Vergnügungsparks. Diese hätten seinen Sohn ignoriert, prangert der Brasilianer, dem 14,6 Millionen User folgen, in einer Story auf Instagram an.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Eure Mitarbeiter sind eine Schande. Man sollte Menschen nicht so behandeln, insbesondere keine Kinder. Ihr solltet Kinder glücklich machen und sie nicht brüskieren. Ich bevorzuge hier ‚brüskieren‘ zu sagen, um es nicht anders auszudrücken. Ihr seid eine Schande.“ Was im Detail passiert ist, lässt Raphinha offen.