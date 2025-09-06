Spuckattacke: Lange Sperre für Suárez

Inter Miami muss in der kommenden Austragung des Leagues Cup auf Luis Suárez (38) verzichten. Infolge einer Spuckattacke nach der 0:3-Niederlage gegen die Seattle Sounders im Finale dieses Wettebewerbs wurde Uruguayer für sechs Spiele gesperrt. Teamkollege Sergio Busquets (37), der ebenfalls an den Tumulten beteiligt war, muss zwei Partien aussetzen.

Ob sich die Sperre auf die MLS ausweitet, wird in den kommenden Tagen entschieden. Laut US-Medien ist denkbar, dass auch die Liga Konsequenzen aus dem Fehlverhalten der beiden ehemaligen Barça-Stars zieht.