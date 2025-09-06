Menü Suche
Kommentar 4
Major League Soccer

Spuckattacke: Lange Sperre für Suárez

von Tobias Feldhoff
Luis Suárez klatscht mit Teamkollege Lionel Messi ab @Maxppp

Inter Miami muss in der kommenden Austragung des Leagues Cup auf Luis Suárez (38) verzichten. Infolge einer Spuckattacke nach der 0:3-Niederlage gegen die Seattle Sounders im Finale dieses Wettebewerbs wurde Uruguayer für sechs Spiele gesperrt. Teamkollege Sergio Busquets (37), der ebenfalls an den Tumulten beteiligt war, muss zwei Partien aussetzen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ob sich die Sperre auf die MLS ausweitet, wird in den kommenden Tagen entschieden. Laut US-Medien ist denkbar, dass auch die Liga Konsequenzen aus dem Fehlverhalten der beiden ehemaligen Barça-Stars zieht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (4)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Major League Soccer
Inter Miami
Luis Suárez
Sergio Busquets

Weitere Infos

Major League Soccer Major League Soccer
Inter Miami Logo Inter Miami
Luis Suárez Luis Suárez
Sergio Busquets Sergio Busquets
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert