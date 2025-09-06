Menü Suche
Kommentar
Serie A

85 Millionen: Neue Details zur Höjlund-Klausel

von David Hamza - Quelle: Fabrizio Romano
Rasmus Höjlund ist ratlos @Maxppp

Zu Rasmus Höjlunds Ausstiegsklausel bei der SSC Neapel sickern neue Details durch. Laut Fabrizio Romano beträgt die Vertragsklausel 85 Millionen Euro, ist erst ab dem Sommer 2027 gültig und zahlbar in Raten über drei Jahre.

Unter der Anzeige geht's weiter

Höjlund wechselte am Deadline Day von Manchester United nach Neapel. Die Italiener leihen den 22-jährigen Mittelstürmer für eine Gebühr von sechs Millionen Euro aus. Vereinbart wurde zudem eine 44 Millionen hohe Kaufoption, die bei Erreichen der Champions League verpflichtend wird. United hatte den Dänen erst vor zwei Jahren für 80 Millionen von Atalanta Bergamo geholt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
Neapel
Rasmus Højlund

Weitere Infos

Serie A Serie A
Neapel Logo SSC Neapel
Rasmus Højlund Rasmus Højlund
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert