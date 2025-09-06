85 Millionen: Neue Details zur Höjlund-Klausel

Zu Rasmus Höjlunds Ausstiegsklausel bei der SSC Neapel sickern neue Details durch. Laut Fabrizio Romano beträgt die Vertragsklausel 85 Millionen Euro, ist erst ab dem Sommer 2027 gültig und zahlbar in Raten über drei Jahre.

Höjlund wechselte am Deadline Day von Manchester United nach Neapel. Die Italiener leihen den 22-jährigen Mittelstürmer für eine Gebühr von sechs Millionen Euro aus. Vereinbart wurde zudem eine 44 Millionen hohe Kaufoption, die bei Erreichen der Champions League verpflichtend wird. United hatte den Dänen erst vor zwei Jahren für 80 Millionen von Atalanta Bergamo geholt.