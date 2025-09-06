Überraschende Coman-Rückkehr

Kingsley Coman wurde erstmals seit knapp zehn Monaten wieder ins Aufgebot der französischen Nationalmannschaft berufen. Der Flügelstürmer wurde von Frankreich-Trainer Didier Deschamps nachnominiert, da mit Ousmane Dembélé und Desiré Doué zwei PSG-Profis verletzt ausfallen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Coman stand letztmals im November 2024 im Aufgebot der Équipe tricolore. Mitte August dieses Jahres wechselte der 29-Jährige nach insgesamt zehn Jahren beim FC Bayern für 25 Millionen Euro zum saudi-arabischen Klub Al Nassr.