SPL
Überraschende Coman-Rückkehr
1 min.
@Maxppp
Kingsley Coman wurde erstmals seit knapp zehn Monaten wieder ins Aufgebot der französischen Nationalmannschaft berufen. Der Flügelstürmer wurde von Frankreich-Trainer Didier Deschamps nachnominiert, da mit Ousmane Dembélé und Desiré Doué zwei PSG-Profis verletzt ausfallen.
Unter der Anzeige geht's weiter
Equipe de France ⭐⭐ @equipedefrance – 19:03
𝙆𝙞𝙣𝙜𝙨𝙡𝙚𝙮 𝘾𝙤𝙢𝙖𝙣 𝙚𝙨𝙩 𝙖𝙥𝙥𝙚𝙡𝙚́ par Didier Deschamps suite aux forfaits d'Ousmane Dembélé et Désiré Doué à qui nous souhaitons un bon rétablissement.Bei X ansehen
Coman stand letztmals im November 2024 im Aufgebot der Équipe tricolore. Mitte August dieses Jahres wechselte der 29-Jährige nach insgesamt zehn Jahren beim FC Bayern für 25 Millionen Euro zum saudi-arabischen Klub Al Nassr.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden