Mit reichlich Verspätung: Werder verkündet Puertas-Deal

Fast drei Tage nach Transferschluss hat der SV Werder Bremen die Verpflichtung von Cameron Puertas (27) nun offiziell bekanntgegeben. Der vielseitig einsetzbare Mittelfeldspieler wechselt auf Leihbasis bis Saisonende von Al Qadsiah an die Weser. Zudem sichert sich der Bundesligist eine Kaufoption über kolportierte acht bis zehn Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Damit der Deal für Werder stemmbar ist, übernimmt der saudische Erstligist Berichten zufolge für den Zeitraum weiterhin einen Großteil des Gehalts. Das Salär des Spaniers, der erst im Sommer 2024 für über 15 Millionen Euro von Union Saint-Gilloise zu Al Qadsiah gewechselt war, soll bei rund sechs Millionen Euro pro Jahr liegen.

Werders Sportlicher Leiter Peter Niemeyer sieht in Puertas eine Sofort-Verstärkung: „Für uns hat sich die Möglichkeit ergeben, Cameron zu verpflichten und wir sind froh, dass wir die einjährige Leihe vereinbaren konnten. Er hat besonders auf seinen Stationen in Belgien und der Schweiz seine fußballerischen Qualitäten unter Beweis gestellt und wird uns direkt weiterhelfen können.“

Unter der Anzeige geht's weiter

In der vergangenen Saison steuerte der gebürtige Schweizer in 43 Einsätzen sieben Tore und elf Vorlagen bei. Vor seinem Saudi-Wechsel hatten Borussia Mönchengladbach und der VfB Stuttgart Interesse an Puertas gezeigt, ein Jahr später greift Werder zu. Der Kreativspieler fühlt sich im offensiven Mittelfeld zuhause, kann aber auch als Sechser und Achter agieren.