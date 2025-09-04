Jaissle verlängert bei Al Ahli

Matthias Jaissle hat seinen Vertrag bei Al Ahli verlängert. Der 37-jährige Coach unterschreibt ein neues Arbeitspapier, das bis 2027 gültig ist und eine Option auf ein weiteres Jahr beinhaltet. Mit dem Klub aus Saudi-Arabien gewann Jaissle in der vergangenen Saison die asiatische Champions League. In den zurückliegenden Monaten wurde der ehemalige Bundesligaprofi auch bei deutschen Klubs gehandelt.

Jaissle sagt zu seiner Verlängerung: „Ich bin stolz auf diesen großartigen Verein und danke dem Management und den Fans für ihr Vertrauen und ihre kontinuierliche Unterstützung. Das bisher Erreichte ist erst der Anfang, und wir arbeiten alle gemeinsam daran, in den kommenden Tagen weitere Erfolge zu erzielen.“