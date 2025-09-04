„Viele Nullen“ für Larsson

Hugo Larsson widerstand in diesem Sommer dem ganz großen Geld aus Saudi-Arabien. Im Gespräch mit ‚Fotbollskanalen.se‘ verrät der Mittelfeldakteur von Eintracht Frankfurt: „Gegen Ende der Spielzeit zeigten sie Interesse. Es war interessant, zuzuhören und ein bisschen zu träumen. Aber ziemlich schnell spürte ich, dass ich noch eine Weile in Europa spielen will. Es hat Spaß gemacht, zuzuhören, aber mehr auch nicht.“

Um welchen Klub es sich genau handelt, gibt der 21-Jährige nicht preis. Klar ist nur, dass es ein zahlungskräftiger Vertreter war. „Ziemlich viele, ja“, antwortet Larsson auf die Frage, ob ihm viele Nullen angeboten wurden. In der Mainmetropole steht der schwedische Nationalspieler noch bis 2029 unter Vertrag.