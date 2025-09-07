Menü Suche
BVB: Der Zeitplan bei Schlotterbeck

von Aaron Schlütter - Quelle: Ruhr Nachrichten
Nico Schlotterbeck strahlt über beide Ohren @Maxppp

Das von vielen Fans von Borussia Dortmund sehnlichst erwartete Comeback von Innenverteidiger Nico Schlotterbeck rückt näher. Laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ konnte der 25-Jährige sein Pensum in den vergangenen Wochen weiter erhöhen. Der BVB visiert seine Rückkehr demzufolge für Ende September an.

Im April zog sich Schlotterbeck einen Meniskusriss zu. Ursprünglich wurde davon ausgegangen, dass der Innenverteidiger bis in den Oktober ausfällt. Eine frühere Rückkehr wäre für den BVB insbesondere angesichts des aktuellen Abwehr-Engpasses ein Segen.

