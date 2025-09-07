Menü Suche
75-Millionen-Transfer gescheitert: Citys Baustelle für den Winter

Knapp 207 Millionen Euro hat Manchester City in diesem Sommer für Neuzugänge ausgegeben. Eine Problemstelle haben die Verantwortlichen nicht geschlossen bekommen. Das soll mit Verspätung im Winter gelingen.

von Lukas Weinstock - Quelle: Manchester Evening News
Manchester City war in diesem Sommer zum wiederholten Male auf großer Shoppingtour. Insgesamt 206,9 Millionen Euro gaben die Skyblues für neue Verstärkungen aus. Auf einer Position ist das von Pep Guardiola trainierte Team aber noch unterbesetzt.

Mit Rico Lewis (20) hat City nämlich nur einen gelernten Rechtsverteidiger im Kader. Matheus Nunes (27), der ebenfalls rechts hinten zum Einsatz kommt, ist eigentlich zentraler Mittelfeldspieler. Wie die ‚Manchester Evening News‘ berichten, könnte im Winter daher ein neuer Rechtsverteidiger nach Manchester gelotst werden.

Ein Name, den die Tageszeitung ins Spiel bringt, ist Tino Livramento von Newcastle United. Bereits im Sommer zeigte City Interesse an der Verpflichtung des 22-Jährigen und war sogar bereit, 75 Millionen Euro auf den Tisch zu legen.

Der Transfer kam jedoch nicht zustande, sodass der Champions League-Sieger von 2023 in der Transferphase im Januar einen neuen Versuch starten könnte. Livramento steht noch bis 2028 bei den Magpies unter Vertrag.

