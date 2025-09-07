Menü Suche
Ligue 1

Lyon gibt talentierten Diawara ab

von Lukas Weinstock - Quelle: Fabrizio Romano
Mahamadou Diawara mit fokussiertem Blick auf den Ball @Maxppp

Mahamadou Diawara (20) läuft in der kommenden Saison für Royal Antwerpen auf. Olympique Lyon hat sich laut Fabrizio Romano mit dem belgischen Erstligisten auf ein Leihgeschäft mit Kaufoption verständigt. Die Leihgebühr beträgt demzufolge 250.000 Euro, die Kaufoption beläuft sich auf drei Millionen Euro.

Der obligatorische Medizincheck ist für den heutigen Sonntag anberaumt. Diawaras Vertrag bei OL läuft noch bis 2028, in Antwerpen soll der talentierte Mittelfeldakteur den nächsten Entwicklungsschritt gehen. Das Transferfenster in Belgien ist noch bis morgen geöffnet.

