Blitz-Abgang bei Werder

„Wir sind weiter in Gesprächen, arbeiten an verschiedenen Personalien. Möglich, dass sich noch etwas tut“, kündigte Clemens Fritz, Geschäftsführer Fußball bei Werder Bremen, vor wenigen Tagen an. In der Personalie Dikeni Salifou ist nun der Durchbruch gelungen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie die ‚Bild‘ und ‚Het Nieuwsblad‘ unisono berichten, wird sich der Mittelfeldakteur dem belgischen Erstligisten KV Mechelen anschließen. Demnach soll der Deal in Kürze über die Bühne gehen. Das belgische Transferfenster ist noch bis morgen geöffnet.

Eine Ablöse kassiert Werder dem Boulevardblatt zufolge nicht. Da der 22-Jährige am Osterdeich keine Perspektive mehr hat, ist der Wechsel auch für ihn die beste Lösung.