Menü Suche
Kommentar
Serie A

Nkunku erklärt Bayern-Absage

von Aaron Schlütter - Quelle: DAZN
1 min.
Christopher Nkunku jubelt @Maxppp

Trotz des großen Interesse ist Christopher Nkunku wie viele andere Spieler in diesem Sommer nicht zum FC Bayern gewechselt. In einem Interview mit ‚DAZN‘ erklärt der 27-jährige Angreifer seinen bis zu 45 Millionen Euro schweren Wechselzum AC Mailand„Ich denke, die Entscheidung für den AC Mailand fiel mir leicht, denn es ist ein großartiger, traditionsreicher Verein. Das Projekt war genau das Richtige für mich, und ich kann es kaum erwarten, loszulegen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der deutsche Rekordmeister warb in diesem Sommer intensiv um Nkunku, wollte den Franzosen aber nur ausleihen. Anders als der FC Chelsea, der den Offensivspezialisten dauerhaft loswerden wollte und mit Milan einen dankbaren Abnehmer gefunden hat.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
Mailand
FC Bayern
Christopher Nkunku

Weitere Infos

Serie A Serie A
Mailand Logo AC Mailand
FC Bayern Logo FC Bayern München
Christopher Nkunku Christopher Nkunku
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert