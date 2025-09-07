Nkunku erklärt Bayern-Absage

Trotz des großen Interesse ist Christopher Nkunku wie viele andere Spieler in diesem Sommer nicht zum FC Bayern gewechselt. In einem Interview mit ‚DAZN‘ erklärt der 27-jährige Angreifer seinen bis zu 45 Millionen Euro schweren Wechselzum AC Mailand: „Ich denke, die Entscheidung für den AC Mailand fiel mir leicht, denn es ist ein großartiger, traditionsreicher Verein. Das Projekt war genau das Richtige für mich, und ich kann es kaum erwarten, loszulegen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der deutsche Rekordmeister warb in diesem Sommer intensiv um Nkunku, wollte den Franzosen aber nur ausleihen. Anders als der FC Chelsea, der den Offensivspezialisten dauerhaft loswerden wollte und mit Milan einen dankbaren Abnehmer gefunden hat.