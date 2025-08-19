FC Bayern: Der Stand im Nkunku-Poker

Nick Woltemade (23) bleibt wohl beim VfB Stuttgart. Deswegen drückt der FC Bayern im Werben um Angreifer Christopher Nkunku (27) aufs Gaspedal. Eine Übereinkunft mit dem FC Chelsea rückte zuletzt aber in weite Ferne.

Hintergrund ist, dass die Bayern eine Leihe samt Kaufoption respektive Kaufpflicht bevorzugen, während Chelsea auf einen sofortigen Verkauf pocht. Ein entsprechendes Leihangebot wurde bereits abgelehnt. Aufgegeben haben die Münchner den Deal aber noch nicht, berichtet ‚Sky‘.

Ergänzend geht Fabrizio Romano davon aus, dass am heutigen Dienstag weitere Gespräche zwischen den Vereinen stattfinden, um doch noch zueinanderzufinden. Nkunku selbst, der an der Stamford Bridge bis 2029 unter Vertrag steht, würde gerne an die Säbener Straße wechseln.

Konkurrenten lauern

Will sich der frischgebackene deutsche Supercup-Sieger nicht den nächsten Korb abholen, sollte Sportvorstand Max Eberl schnell eine Übereinkunft mit den Blues vorantreiben. Schließlich sind weitere namhafte Interessenten an Nkunku dran, darunter Newcastle United, Inter Mailand sowie Bayer Leverkusen (FT berichtete).