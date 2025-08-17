FC Bayern: Nkunku-Berater mit bitteren Nachrichten

Dem FC Bayern steht womöglich eine weitere bittere Transferschlappe bevor. ‚Sky Sports‘ und die ‚Bild‘ berichten übereinstimmend, dass die Münchner nach der jüngsten Verhandlungsrunde um Christopher Nkunku (27) einen herben Rückschlag hinnehmen müssen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mehr noch: Der Wechsel droht endgültig zu platzen. Und das, obwohl eigentlich alle drei Seiten den Deal wollen. Das Problem: Bayern hat eine Leihe im Sinn, Chelsea und Nkunku bevorzugen einen festen Transfer. 35 bis 40 Millionen Euro wären fällig.

Laut der ‚Bild‘ sprach Nkunku-Berater Pini Zahavi am heutigen Sonntag mit den Chelsea-Bossen. Die Hoffnung der Münchner auf positive Nachrichten von diesem Treffen sei groß gewesen, dann aber enttäuscht worden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit Spieler einig

Derzeit sehe es danach aus, dass Nkunku noch mindestens ein Jahr bei den Blues bleibt, die Fronten seien „verhärtet“ und der Transfer „jetzt stark gefährdet“.

Update (22:18 Uhr) Laut ‚Sky‘ besteht zwischen Bayern und Nkunku eine mündliche Einigung, problematisch bleibt das Transfermodell. Mit Chelsea wolle der Bundesligist weitere Gespräche führen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eberl hat das Kommando

Bei der Akte Nkunku soll diesmal übrigens Sportvorstand Max Eberl federführend sein, bei Nick Woltemade (23/VfB Stuttgart) war es in erster Linie Vorstandschef Jan-Christian Dreesen.

Noch haben die Bayern die Hoffnung auf den Nkunku-Zuschlag nicht final begraben, berichtet die ‚Bild‘. Vor allem, weil der Ex-Leipziger selbst unbedingt nach München will. Nach aktuellem Stand müssen Eberl und Co. sich aber etwas einfallen lassen.