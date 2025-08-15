Preisschild steht: Bayern konkretisiert den Nkunku-Deal

Auch wenn Nick Woltemade selbst unbedingt zum FC Bayern München wechseln will, beißt sich der Rekordmeister am VfB Stuttgart für den Moment die Zähne aus. Als Alternative ist Christopher Nkunku vom FC Chelsea in den Fokus gerückt, die ersten konkreten Schritte wurden nun eingeleitet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie ‚Sky‘ berichtet, hat der Deutsche Meister die Gespräche mit den Blues über einen Transfer des flexiblen Offensivspielers eröffnet. Der 27-Jährige selbst ist mit einem Wechsel an die Isar einverstanden.

Deutlich günstiger

Probleme gibt es noch beim Transfermodell. Während Chelsea auf einen Verkauf pocht, präferieren die Münchner ein Leihgeschäft. Schmackhaft könnte ein Kauf aufgrund des Preises werden. Während der Klub-WM-Sieger im vergangenen Winter noch 70 Millionen für Nkunku gefordert hatte, ist Nkunku laut der ‚Bild‘ in diesem Sommer schon für 35 bis 40 Millionen Euro zu haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Update (13:34 Uhr): Laut dem ‚Guardian‘ strebt Bayern eine Leihe mit Kaufoption an.

In der englischen Hauptstadt ist der Franzose aufgrund der hochkarätigen Konkurrenz in der Offensive nicht mehr gefragt. Auch Ex-Klub RB Leipzig wurde mit einer Rückholaktion in Verbindung gebracht, die Bayern scheinen aber die Nase vorn zu haben.